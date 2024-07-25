Российские банки начнут возвращать украденные мошенниками деньги по новой схеме

В России заработал новый механизм возврата банками денег, украденных мошенниками. Теперь банки должны будут возвращать деньги в течение 30 дней посл получения заявления от клиента.

Клиент получит обратно деньги, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России или если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента.

Также с 25 июля начала действовать и приказ ЦБ, увеличивший с трех до шести число признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов