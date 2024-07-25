Revolut получил банковскую лицензию в Великобритании

Финтех Revolut, основанный гражданином Великобритании Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко, получил банковскую лицензию в Великобритании от Управления пруденциального регулирования (PRA), объявили в пресс-службе компании.

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Лицензия, полученная Revolut, пока имеет ограничения, которые действуют для всех новых банков в стране на начальной стадии. В течение действия ограничений Revolut должен подготовить процессы перед полноценным выходом на британский рынок. До завершения этого этапа и запуска в качестве британского банка клиенты Revolut в Великобритании останутся в Revolut Ltd, британском учреждении электронных денег, регулируемом FCA.

Финтех получил лицензию от регулирующего банковский сектор Великобритании органа (PRA) спустя 3 года после подачи заявки в январе 2021 года. На этапе рассмотрения заявки Revolut столкнулся с рядом проблем — компания не могла полностью подтвердить данные о выручке в финансовой отчетности за 2021 год. Аналогичные проблемы у финтеха возникали по итогам проверки Европейского центрального банка (ЕЦБ) после того, как в начале 2024 года европейский регулятор принял надзор над подразделением Revolut от ЦБ Литвы из-за активного роста компании. Тогда ЕЦБ выявил несколько недостатков в системе банковского контроля Revolut.

Банковская лицензия в Великобритании позволит финтеху расширить свои продукты и услуги на одном из крупнейших банковских рынков. Revolut имеет около 9 млн клиентов из Великобритании в своем онлайн-банке Revolut Ltd, основанном в 2015 году, и более 45 млн — по всему миру.

Большая часть бизнеса финтеха приходится на подразделение Revolut в ЕС: оно приносит более 40% общей выручки. Также, это третий по величине банк Литвы с активами в 12,1 млрд евро по данным на конец 2023 года.