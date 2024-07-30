Стало известно, где находятся самые крупные компании России

Более 50 из 100 крупнейших компаний России зарегистрированы в столице, а в регионах – две трети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик» и отчетностей компаний.

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В столице фирмы за 2023 год получили выручку на сумму 47,9 триллиона рублей (58% от суммарного показателя топ-100 компаний). В Московской области насчитывается 9 крупнейших компаний, в Санкт-Петербурге – лишь 5 организаций.

Четвертый регион с наибольшим количеством крупнейших компаний – Краснодарский край с выручкой фирм в 3,6 триллиона рублей. На пятой строчке расположились Калининградская область и Приморский край (по 3 крупнейшие компании).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительству необходимо в срок до 1 октября представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы. Соответствующее распоряжение значится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).