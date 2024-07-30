В Raiffeisen Bank затруднились назвать сроки ухода из России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает работать над продажей или выделением российского дочернего Райффайзенбанка. Но поскольку оба варианта требуют многочисленных согласований с различными российскими и европейскими властями, а также с регуляторами этих стран, процесс не полностью находится в руках RBI, из-за этого группе сложно сделать реалистичный прогноз относительно того, когда она завершит деконсолидацию своего российского банка. Текущие резервы капитала могут полностью абсорбировать даже полную деконсолидацию российского Райффайзенбанка по гипотетической балансовой стоимости, равной нулю, указано в отчете группы.

Тем не менее, RBI отмечает, что бизнес-операции в России сильно сокращаются. С начала конфликта на Украине кредитный бизнес сократился почти на 60%. К тому же, Райффайзенбанк значительно сократил бизнес по оказанию клиринговых, расчетных и платежных услуг. Кроме Райффайзенбанка, у RBI были прекращены все корреспондентские отношения с российскими банками. Райффайзенбанк продолжает и дальше сокращать клиентские депозиты. В соответствии с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ) группа еще больше сократит бизнес в России. Первые последствия для клиентов, такие как ограничение платежей, уже вступили в силу, дальше последуют дополнительные меры, сообщает группа.

В начале июня Райффайзенбанк сообщил , что вынужден снизить темпы кредитования, чтобы группа смогла выполнить предписание ЕЦБ о сокращении кредитного портфеля в России на 65% к 2026 году.

“На практике это значит, что в ближайшие месяцы кредитная политика ужесточится и процент одобрений существенно снизится, однако речи о полной остановке кредитования нет. Мы делаем все, что зависит от нас, чтобы сохранить доступность этого финансового продукта для наших клиентов”, – говорилось в заявлении группы.



Райффайзенбанк еще в 2022 году начал переход к модели бизнеса capital-light, которая предусматривает снижение влияния капиталоемких продуктов, таких как кредитование, на финансовый результат, говорится в сообщении. Целевыми в новой модели являются некредитные продукты и высокотехнологичные сервисы, указано в нем. В начале апреля сообщалось , что RBI ожидает запроса от ЕЦБ, касающегося ускорения сокращения бизнеса в России. В марте 2023 года стало известно, что ЕЦБ усилил давление на RBI, настаивая на том, чтобы австрийский банк ускорил процесс выхода из России. Сама же группа признавала, что покинуть российский рынок ей будет сложно, а продавать банк «по любой цене» она не намерена. RBI также заявляла, что рассматривает вариант проведения spin-off.