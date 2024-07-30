Раскрыты подробности продажи Почта Банка

Почта России и правительство РФ не высказали принципиальных возражений против схемы продажи Почта Банка, заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В начале июля стало известно, что ВТБ хочет присоединить Почта Банк. ВТБ намерен выкупить долю Почты России, тогда уточнялось, что вопрос бренда будет решаться в 2026 году.