Раскрыты подробности продажи Почта Банка

Почта России и правительство РФ не высказали принципиальных возражений против схемы продажи Почта Банка, заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
В начале июля стало известно, что ВТБ хочет присоединить Почта Банк. ВТБ намерен выкупить долю Почты России, тогда уточнялось, что вопрос бренда будет решаться в 2026 году.
«Мы для Почта Банка рассматриваем схему юридического присоединения к ВТБ, которой предшествует выкуп всех акций, принадлежащих и Почте России, и председателю правления Почта Банка, на баланс ВТБ, соответственно, по оценке независимого оценщика. В принципе, этот вариант был проговорен со вторым акционером Почта Банка, и никаких принципиальных возражений ни со стороны правительства, ни со стороны Почты России мы не услышали против этой схемы», — сообщил Пьянов (цитата по ТАСС).