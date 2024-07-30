Матвиенко предложила ликвидировать МФО

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала закрыть все микрофинансовые организации, так как их работа провоцирует семейные трагедии. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу видеть уже по телевизору вот эти страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях, квартиры отдают, деньги большие. Вы сказали, Эльвира Сахипзадовна, что нужно дополнительное регулирование. А нельзя их вообще закрыть?» — обратилась Матвиенко к главе Центробанка России Набиуллиной.



На предложение спикера Совфеда Набиуллина ответила, что официально зарегистрированные организации не имеют право давать кредиты, начислять проценты, пени больше определенного уровня. Все те якобы микрокредитные организации, которые нарушают эти уровни и пределы, на самом деле являются мошенниками — нелегальными кредиторами, пояснила Набиуллина.

МФО стали реже отклонять заявки граждан на займы

Как считает глава Центробанка, если запретить микрофинансовые организации в принципе, то нелегальные кредиторы уйдут в «тень».

До этого в России предрекли подорожание кредитов из-за новых штрафов банкам.