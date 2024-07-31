Бакальчук подтвердила подачу иска в суд о разводе с мужем

Основательница и гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила, что подала исковое заявление в суд о расторжении брака с мужем Владиславом. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — написала Бакальчук. Других деталей предпринимательница не привела.

На прошлой неделе Владислав Бакальчук на фоне объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ заявил о рейдерском захвате семейного бизнеса и обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот обещал помочь.

Впоследствии Татьяна Бакальчук опровергла эту информацию. Она отметила, что речь идет «о разводе, а не о рейдерском захвате».

Об объединении Russ и Wildberries было объявлено в июне. Предполагалось, что сделка позволит создать конкурента Amazon, обеспечить расчеты в рублях в обход SWIFT и увеличить ВВП страны на 1,5% в год.