Эксперт оценил последствия спора вокруг Wildberries для экономики России

Маркетплейсы занимают ключевое место в развитии розничной торговли в России, поделился мнением с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, на онлайн-продажи в 2023 году пришлось 8-10% всей розничной торговли в стране.

Одним из основных игроков рынка он назвал сервис Wildberries, предположив, что корпоративный спор вокруг компании не приведет к снижению ее влияния, а лишь укрепит позиции.

«По состоянию на 2023 год, объем рынка электронной коммерции в России составил около 8 трлн рублей, что на половину больше показателя предыдущего года. При этом только на долю четырех крупнейших маркетплейсов (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет») пришлось больше половины онлайн-продаж в рублях», — отметил он.



Долю маркетпоейсов в общем объеме розничной торговли Русяев также назвал впечатляющей. Он отметил, что в 2023 году на онлайн-продажи приходилось около 15% всего розничного товарооборота в России. По его подсчетам, сервисы Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет» обеспечивают примерно 8-10% всей розничной торговли в стране.

«При этом темпы роста маркетплейсов значительно опережают рост традиционной розницы. Так, продажи на Wildberries за последние три года выросли более чем в пять раз, на Ozon — почти в восемь раз. Прогнозируется, что к концу 2024 года объем онлайн-продаж в России достигнет около 11 трлн рублей, и львиная доля этого роста придется именно на маркетплейсы», — пояснил он.



Русяев задался вопросом, как корпоративный конфликт в Wildberries отразится на раскладе сил на рынке. По его предположениям, доля этого маркетплейса не снизится, а, напротив, благодаря объединению с холдингом Russ лишь наберет обороты. Он отметил, что спор приведет к перераспределению долей рынка между основными игроками, но не к общему снижению роли маркетплейсов.

«Заявленные цели слияния Wildberries и Russ предполагают создание еще более мощного игрока на рынке электронной коммерции, способного конкурировать с глобальными гигантами вроде Amazon. Если эти планы будут реализованы, это может привести к еще большему усилению роли маркетплейсов и конкретно Wildberries в российской рознице», — отметил он.



Ранее сообщалось, что муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук, Владислав нанял команду юристов, чтобы помешать ООО «РВБ» получить домен Wildberries. Отмечалось, что Татьяна владеет 99% в ООО «Вайлдберриз», у Владислава Бакальчука — 1%.