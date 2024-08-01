Венгрия и Словакия смогли компенсировать недополученную от «Лукойла» нефть

Блокированные Киевом поставки нефти "Лукойла" были компенсированы Венгрии и Словакии "нефтью других поставщиков", полученной по нефтепроводу "Дружба". С таким утверждением выступил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.

"Наш предварительный анализ показывает, что, по крайней мере в июле, неполученные объемы нефти "Лукойла" были компенсированы другими поставщиками по нефтепроводу "Дружба". Кроме того, эти страны [Венгрия и Словакия] имеют возможность получения альтернативных поставок через Хорватию. Еврокомиссия прилагает большие усилия по диверсификации поставок и ухода от российской нефти", - подчеркнул он.

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