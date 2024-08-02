Муж основательницы WB Бакальчук уверен, что супруга «прислушалась» к нему
Предприниматель Владислав Бокальчук прокомментировал в своем Telegram-канале новости о иске его супруги Татьяны. Напомним, что Савеловский районный суд Москвы оставил его без движения.
Бизнесмен не исключил того, что Татьяна прислушалась к нему и их многочисленным друзьям и коллегам. Бокальчук заявил, что на протяжении определенного времени он старается донести до Татьяны, что ее новые партнеры ведут себя подозрительно.
«Не исключаю, что Татьяна наконец-то прислушалась ко мне и нашим многочисленным друзьям и коллегам, и сейчас смотрит на ситуацию под другим углом. Все это время я стараюсь донести до Татьяны, что ее новые партнеры ведут себя подозрительно и даже опасно, разрушают семейный бизнес, который мы создали», - написал предприниматель.