Компания Абрамовича отчиталась о многомиллионных убытках

УК «Юг Эстейт», бенефициаром которой является российский предприниматель Роман Абрамович, отчиталась об убытке за 2023 год в размере 5,8 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные в «СПАРК-Интерфакс».

Выручка компании за 12 месяцев достигла 111,6 млн рублей, что почти вдвое превышает результат 2022 года. Тогда доход составил 60,2 млн рублей.

Чистые активы «Юг Эстейт» за период увеличились до 30,9 млн рублей против 27,8 млн рублей годом ранее.

УК «Юг-Эстейт» была зарегистрирована в феврале 2021 года в Геленджике. Компания занимается управлением недвижимостью.

До этого стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года. Лидером по приросту капитала стал экс-бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Бизнесмен за семь месяцев стал богаче на $6,37 млрд (всего $25,2 млрд). Cостояние Романа Абрамовича оценивается в $8,57 млрд.