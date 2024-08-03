В Роскачестве оценили ущерб виноградникам от жары

В России не пострадали от жары ключевые регионы, где производят сырье для недорогих вин. Однако в отдельных хозяйствах потери могут составить 20-30%. Об этом сообщили в Роскачестве, передает РИА Новости.

В организации отметили, что системы орошения и механизированная уборка снизят влияние жаркого сезона на качество винограда.

«Мы не ждем существенного сокращения урожайности в целом по стране, хотя в отдельных хозяйствах потери могут быть на уровне 20-30%, но связаны они в большей степени с весенними заморозками в северных регионах» — сказала представитель Роскачества Олеся Латышева.



Виноделы говорят о том, что значительного сокращения урожайности на Кубани и в Дагестане удалось избежать благодаря дождям зимой и весной.

Сейчас сроки уборки урожая постепенно смещаются на более ранние периоды. Например, на Кубани сроки сместились на 7-10 дней.

Но даже на этом фоне уборка этого года непривычно ранняя, говорят специалисты. По некоторым сортам сроки сдвинулись больше чем на две декады. Основная причина — погодная аномалия.

В Ростовской области в ряде хозяйств температура в июле поднималась выше 50 градусов на почве. Однако в районе Дербента ситуация с температурой и осадками была сравнительно мягче, чем на Дону.

В агрофирме «Южная», крупнейшем виноградарском хозяйстве страны, не ожидают существенного снижения урожайности из-за ранней уборки.