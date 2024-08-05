Глава Intel cделал неожиданный шаг после обвала бумаг компании

Глава корпорации Intel Пет Гелсингер разместил в своем аккаунте в X (бывший Twitter) одну из притч Соломона.

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Она размещена на его личной страничке в соцсети.

«Пусть глаза твои смотрят прямо вперед; устреми свой взор прямо перед собой. Тщательно обдумывай пути для ног твоих и будь тверд во всех путях твоих» Притчи 4:25-26», – написал он.



Прошлая неделя негативно закончилась для одной из крупнейших чипмейкерских копораций мира. В четверг она опубликовала отчет о прибылях и убытках за 2023 год, которые составили более $7 млрд. Столь негативный отчет вызвал панику у инвесторов и бумаги корпорации потеряли в цене более 26% в пятницу. А уже в субботу появилась информация о том что компания планирует уволить 15% сотрудников.

В октябре 2022 года Intel объявила о плане сокращения расходов, включающем «действия в отношении персонала», направленные на снижение ежегодных затрат на $3 млрд в 2023 году, что позволит сократить численность персонала чипмейкера до 124,8 тыс. человек на конец 2023 года с 131,9 тыс. человек годом ранее, согласно данным нормативных документов. Ожидается, что план обеспечит ежегодную экономию расходов в размере от $8 до 10 млрд.

Ранее ключевой индекс Токийской биржи упал на 10%.