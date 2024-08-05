Mars планирует купить производителя чипсов Pringles

Корпорация Mars планирует приобрести компанию Kellanova, которая производит чипсы Pringles.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что это может стать одним из крупнейших поглощений года.

Уточняется, что сделку могут заключить из-за того, что потребители сокращают расходы после нескольких лет инфляции, в результате чего цены на многие основные продукты питания превысили допандемийный уровень.

Ранее маркетплейс Wildberries завершил объединение с группой Russ и преобразование в ООО «РВБ».