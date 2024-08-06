Власти США выиграли суд у Google

Американский суд признал Google монополистом на рынке поиска. Благодаря многомиллиардным выплатам партнерам за предустановку, компания контролирует около 90% рынка онлайн-поиска и 95% на смартфонах. В США решение назвали историческим, а Google пообещал его обжаловать.

© Газета.Ru

Суд в Вашингтоне 5 августа постановил, что Google (принадлежит Alphabet Inc.) незаконно монополизировал рынок поиска посредством эксклюзивных сделок. Окружной судья Амит Мехта заявил, что выплаты подразделения Alphabet в 2021 году в размере $26,3 млрд за то, чтобы сделать поисковую систему Google опцией по умолчанию на смартфонах и веб-браузерах, фактически помешали конкурентам добиться успеха на рынке. Таким образом, правительство США одержало победу в первом крупном антимонопольном деле против технологического гиганта за более чем два десятилетия.

Суд отклонил жалобы Google на многомиллиардные штрафы в России

«Дистрибьюторские соглашения Google перекрывают значительную часть рынка общих поисковых услуг и ограничивают возможности конкурентов конкурировать», — заявил Мехта в своем 286-страничном постановлении (цитата по Bloomberg).

По словам судьи, монополизировав поиск на телефонах и в браузерах, Google смог последовательно повышать цены на онлайн-рекламу без каких-либо последствий.

«Доказательства, полученные в ходе судебного разбирательства, убедительно свидетельствуют о том, что монопольная власть Google, поддерживаемая эксклюзивными дистрибьюторскими соглашениями, позволила Google повысить цены на текстовые объявления без каких-либо существенных ограничений конкуренции», — заявил Мехта.



В чем обвиняют Google

Антимонопольные органы утверждают, что Google незаконно удерживает монополию на онлайн-поиск и связанную с ним рекламу. Правительство заявило, что Google на протяжении десятилетий платил Apple, Samsung и другим компаниям миллиарды за приоритетное размещение на смартфонах и веб-браузерах. Эта позиция по умолчанию позволила Google создать самую используемую поисковую систему в мире и обеспечила более $300 млрд годового дохода, в основном генерируемого поисковой рекламой.

«Даже если бы новый участник был готов с точки зрения качества подать заявку на предустановку своего поисковика, такая фирма могла бы конкурировать только в том случае, если бы она была готова выплачивать партнерам миллиарды долларов в виде доли дохода и компенсировать им любые недополученные доходы в результате изменения поисковика», — написал Мехта в постановлении.



Судья решил, что у Google нет монополии на рынке общей поисковой рекламы, отметив, что конкуренты, такие как Amazon, Walmart и другие ритейлеры, начали предлагать рекламу, связанную с поиском на своих собственных сайтах.

Но у Google есть монополия на поисковые текстовые объявления, которые появляются в верхней части страницы результатов поиска, чтобы привлекать пользователей на сайты, сказал судья.

Google контролирует около 90% рынка онлайн-поиска и 95% на смартфонах.

После объявления судебного решения акции Alphabet упали почти на 4,5% до $159,25 на закрытии в Нью-Йорке. Реклама Google составила 77% от общего объема продаж Alphabet в 2023 году. Apple, которая в зависимости от принятых мер может потерять миллиарды долларов на выплатах Google за то, чтобы ее поисковая система стала браузером по умолчанию на iPhone, упали на 4,8% до $209,27.

Историческое решение

«Эта победа над Google — историческая победа для американского народа, — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд. — Ни одна компания — независимо от того, насколько она большая или влиятельная — не стоит выше закона».



Google заявил, что планирует обжаловать это решение.

«Это решение признает, что Google предлагает лучшую поисковую систему, но приходит к выводу, что нам не должно быть позволено делать ее легкодоступной, — говорится в заявлении Google.

— Мы продолжим концентрироваться на создании продуктов, которые люди найдут полезными и простыми в использовании».



Министерство юстиции пока не сообщило, каких изменений будет добиваться, хотя и признало, что требования европейских регуляторов к Google предоставить пользователям выбор поисковых систем мало кого заставили переключиться. Минюст может потребовать отделения поискового бизнеса Alphabet от других продуктов, таких как Android или Chrome. Это стало бы крупнейшим принудительным разделением американской компании с момента роспуска AT&T в 1984 году.