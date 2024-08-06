ФНС раскрыла методы ухода табачных компаний от налогов

Федеральная налоговая служба вычислила четыре метода ухода от налогов в табачной отрасли, пишет РБК со ссылкой на источник. По данным ведомства, для этого компании используют продажу сигарет в России, замаскированную под экспорт, лжезатоваривание складов и «двойные продажи».

ФНС изучила работу табачных компаний и соотнесла объемы табачного сырья и выхода готовой продукции. Специалисты также сопоставили количество использованных спецмарок, кодов маркировки и цепочку товарно-денежных потоков.

Налоговики выяснили, что, во-первых, производители табака приобретают сырье в количестве выше задекларированных объемов. Во-вторых, ФНС заметила у некоторых компаний отклонения между объемами продаж готовой продукции и количеством полученных специальных марок для сигарет. К примеру, подобные марки могут продаваться на сторону.

Специалисты также выявили «двойные продажи», при которых возможны два способа ухода от налогов: неоднократное использование кодов маркировки или подделка сигарет за счет популярного бренда.

Кроме того, некоторые компании используют лжеэкспорт табачной продукции. Например, по документам сигареты отправляются в ЕАЭС, но на деле не переходят границу РФ. Это связано с нулевой ставкой НДС в страны объединения.

Ранее сотрудники ФСБ России выявили фальшивое производство сигарет зарубежных марок Kent, Rothmans, Marlboro и «Корона Kalipso» на Калужской табачной фабрике. На предприятии произведена выемка документов.