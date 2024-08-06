Суд подтвердил арест имущества Турлова по иску АСВ

Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил в силе решение об аресте имущества Тимура Турлова, акционера и исполнительного директора Freedom Holding. Об этом пишет «Интерфакс».

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Арест наложен в рамках обеспечения иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков в пользу обанкротившегося банка «Ассоциация». Сумма ареста составляет 18,95 млн евро и $2,05 млн. Под арест попали также денежные средства и доля в 49% ООО «Марин Оперешн Сервисз».

АСВ обвиняет Турлова и других соответчиков в участии в выводе активов из банка на общую сумму 34 млн евро и $3,7 млн. По факту хищения средств возбуждено уголовное дело, находящееся на стадии предварительного следствия.

Турлов, входящий в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan, отрицает свою причастность к сделкам с банком «Ассоциация». В 2022 году он отказался от российского гражданства, а в феврале 2023 года Freedom Holding продал свои российские активы.

Банк «Ассоциация», созданный в 1990 году по инициативе нижегородских промышленников, лишился лицензии в 2019 году. Причиной стало отсутствие в отчетности валютного остатка на сумму свыше 3,8 млрд рублей, что более чем вдвое превысило собственные средства банка.