Маск объявил «войну» из-за бойкота Х

Компания Х (бывшая Twitter) подала иски в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM), Всемирную федерацию рекламодателей и на отдельные компании — в их числе Unilever и Mars. Генеральный директор X Линда Яккарино назвала причиной «систематический незаконный бойкот» соцсети, а ее владелец, американский миллиардер Илон Маск охарактеризовал происходящее объявлением войны.

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«Два года мы пробовали мир, теперь — война», — написал Маск в своей соцсети. Кроме того, он посоветовал всем компаниям, которые столкнулись с аналогичным «бойкотом» со стороны рекламодателей, тоже подать на них в суд.

Стоимость Twitter снизилась на 71,5% после покупки Илоном Маском и переименования в Х

По информации Financial Times (FT), среди отдельных членов объединений, против которых были составлены иски, помимо производителей продуктов Unilever и Mars оказалась американская сеть аптек CVS Health. Яккарино отметила, что не только сама соцсеть стала жертвой бойкота, с последствиями столкнулись и ее пользователи.

«Все эти действия имели экономический смысл только в содействии заговору, осуществляемому в уверенности, что конкурирующие рекламодатели делают то же самое», — цитирует жалобу Axios.

Иски были поданы после того, как комитет Палаты представителей по судебной системе обнародовал отчет, из которого стало известно, что GARM и его члены «сговорились» бойкотировать Twitter после смены его владельца, тем самым они ограничили выбор потребителей в нарушение антимонопольного законодательства. При этом бренды не согласны с претензиями, аргументируя это правом самим решать, куда тратить выделенные на рекламу гонорары.

Причиной бойкота соцсети также называют публичные высказывания Маска на просторах соцсети Х. Так, он поддержал пост одного из пользователей, утверждавших, что евреи «разжигают ненависть к белым людям», в результате многие компании (Disney, Warner Bros., Apple и другие) отозвали свою рекламу из социальной сети.

Ранее сообщалось, что Маск снова подал в суд на компанию OpenAI, сооснователем которой он являлся, и ее создателя Сэма Альтмана. По его мнению, органризация предала цели и задачи, поставленные при ее основании в 2015 году.