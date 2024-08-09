«Газпром» заявил о продолжении прокачки газа в Европу через Суджу

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 38, 5 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области. Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома".

Таким образом, объем прокачки увеличен на 3% по сравнению с уровнем четверга.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 38,5 млн куб. м на 9 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он.

Накануне объем прокачки составил 37,3 млн куб м, 7 августа - 39,4 млн куб. м, 42,4 млн куб. м - 6 августа и чуть более 42 млн куб в среднем в августе.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 9 августа может составить около 38,45 млн куб. м.

6 августа началась массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область, где находится ГИС "Суджа". Транзитная ветка через нее остается единственным маршрутом поставок газа РФ в Европу через Украину. Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда "Оператор ГТС Украины" сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Между тем, в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.