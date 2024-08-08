"Газпром" сообщил, что продолжает подачу газа Европе на ГИС "Суджа"

"Газпром" подает газ Европе через Украину на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в объеме 37,3 млн кубометров, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Таким образом, объем прокачки снижен на 5% по сравнению с уровнем среды, когда объем прокачки составил 39,4 млн кубометров.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 37,3 млн куб. м на 8 августа", - подтвердил Купринянов журналистам (цитата по ТАСС).

Также представитель "Газпрома" добавил, что заявка на ГИС "Сохрановка" в очередной раз отклонена.

Напомним, прием газа для транзита через "Сохрановку" был прекращен Украиной в мае 2022 года. С тех пор ГИС "Суджа" остается единственным каналом поставок газа из России в страны Евросоюза. В частности, от это маршрута зависят Словакия и Австрия.

6 августа началась массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область, где и находится данная газоизмерительная станция.

На опасениях за транзит через Украину цены на газ обновили максимум с начала года. Как следует из данных лондонской биржи ICE, сентябрьские фьючерсы по индексу TTF в четверг открыли торги у отметки 439,3 доллара (+1,2%) за тысячу кубометров, обновив максимум с декабря. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня в 434,2 доллара за тысячу кубометров, которая стала максимальной с декабря прошлого года.