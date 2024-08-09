Бакальчук назвала причину объединения Wildberries и Russ

Объединение Wildberries и Russ позволит изменить подход к управлению компанией, что даст толчок к развитию компании. Об этом заявила руководитель маркетплейса Татьяна Бакальчук в интервью РБК.

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«Я вижу, как с приходом Russ на глазах меняется управление внутри компании. Объединение лишь дало толчок к развитию», — назвала причину объединения Бакальчук.

По ее словам, стремительный рост компании напоминал «непропеченный пирог». Руководитель Wildberries подчеркнула, что отсутствие должной системы управления могло привести к развалу.

Ранее исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян заявил, что принцип управления Wildberries был актуален некоторое время назад, но в данный момент бизнес требует более системного подхода.