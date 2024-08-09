Банки сократили разницу между курсами покупки и продажи валюты

ЦБ заявил о стабилизации ситуации на валютном рынке.

В июле 2024 года разница между курсами покупки и продажи наличных долларов и евро сократилась до уровня начала июня, когда на Мосбирже ещё проходили торги этими валютами. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.

В середине июня спреды на покупку и продажу наличной валюты в банках достигали на пике 3,62 ₽ для доллара и 4,45 ₽ для евро. К концу июля показатели снизились до 2,57 ₽ и 2,84 ₽ соответственно.

Несмотря на сокращение разницы курсов, граждане продолжают терять интерес к покупке валюты. По итогам июля объём нетто-покупок (покупки минус продажи) со стороны физлиц составил 39 миллиардов ₽ против 100,2 миллиарда ₽ в июне и 178,9 миллиарда ₽ в мае.