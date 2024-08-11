Американский банк уступил в споре с ВТБ о замороженных миллионах

Американский банк JPMorgan Chase обратился к судье США с просьбой отклонить его иск против российского банка ВТБ по делу о замороженных $439,5 млн. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, JPMorgan заявил, что был вынужден сделать это «против воли» из-за рисков в России в случае нарушения запрета. В июне Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил американскому банку инициировать и продолжать за рубежом разбирательства против ВТБ, связанные с блокировкой денежных средств.

18 апреля, JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ, требуя прекратить попытки российского банка по возвращению $439,5 млн со счета, заблокированного после начала спецоперации и введения санкций. Американский банк утверждал, что днем ранее ВТБ подал к нему иск в России с требованием вернуть деньги, что JPMorgan назвал «вопиющим нарушением» соглашения двух банков о рассмотрении споров в Нью-Йорке.

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Издание отметило, что ВТБ ранее согласился урегулировать споры в США, а не в России. Однако российский суд впоследствии запретил JPMorgan инициировать и продолжать зарубежные разбирательства против ВТБ.

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