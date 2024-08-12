Повышение порога бесплатных переводов сказалось на инкассаторах

Российские инкассаторы столкнулись со снижением объема работы и выручки из-за увеличения порога для бесплатных переводов самому себе до 30 млн рублей с 1 мая этого года. Об этом рассказал РБК председатель правления российского объединения инкассаторов «Росинкас» Василий Медведев.

В «Росинкасе», одном из крупнейших игроков на российском рынке инкассации, отмечают, что граждане теперь реже переносят крупные суммы через банкоматы: это привело к снижению нагрузки на бизнес. По сравнению с началом 2024 года число перевозок наличных из одной точки в другую и их пересчет снизилось примерно на 30%.

«Грубо говоря, это нагрузка. Но от этого зависят и объемы перевезенных средств, и наша выручка, поскольку пересчет наличных — наиболее маржинальная услуга», — отметил Василий Медведев.

Он добавил, что из-за изменения лимита переводов «Росинкас» уже пошел на пересмотр тарифов для коммерческих клиентов.

В крупных банках России не зафиксировани снижения количества инкассаторский операций после 1 мая, рассказали РБК в кредитных организациях. Так, влияния повышения лимита переводов самому себе на объемы инкассации не ощутили в Сбербанке, ВТБ и Промсвязьбанке.

С 1 мая кредитным организациям запрещено взимать комиссии за переводы клиента между своими счетами, в том числе в разных банках. Речь идет о переводах в пределах 30 млн рублей через мобильные приложения или личный кабинет по номеру счета и через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона.

По ожиданиям Банка России, новый подход снизит «операционные риски людей», которые снимали со счета наличные для их перевода в другой банк без комиссии. Во втором квартале 2024 года россияне совершили почти 2,3 млрд переводов через СБП на 13,4 трлн рублей. По сравнению с первым кварталом число транзакций выросло на 27%, а их объем — на 47%.