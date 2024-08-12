Цена нефти Brent поднялась выше 80 долларов за баррель впервые со 2 августа

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent сегодня превысили ценовую планку в 80 долларов за баррель. Таковы данные лондонской биржи ICE.

Это произошло впервые со 2 августа. Так, уже на 09:53 по московскому времени стоимость Brent достигла 80,03 доллара за баррель, прибавив 0,72%. На 10:20 тенденция продолжилась, и за нефть этой марки давали 80,17 доллара - плюс 0,89%.

Поднялась в цене и нефть марки WTI. Ее сентябрьские фьючерсы подорожали до 77,5 долларов за баррель - на 0,68%.