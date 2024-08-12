Четверть прибыли Leroy Merlin в 2023 году пришлась на РФ

Четверть прибыли французской сети строительных магазинов Leroy Merlin в 2023 году пришлась на российский рынок. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на группу Adeo, которой принадлежит этот бренд.

По данным агентства, чистая прибыль от деятельности в РФ составила €287,4 млн, что является четвертью от общей прибыли группы Adeo за 2023 год (€1,143 млрд).

В марте 2023 года Adeo сообщила о намерении передать управление компанией в РФ местному менеджменту. Передача операционного контроля состоялась в 2023 году. В июне 2024 года менеджмент компании принял решение о ребрендинге сети, которая теперь из "Леруа мерлен" была переименована "Лемана про".