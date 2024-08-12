В России появилась новая сеть магазинов электроники

На российском рынке без официальных анонсов заработал новый ритейлер электроники — «Связь.ON». Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

В мае стало известно о регистрации бренда «Связь.ON», который будет развиваться при участии бывших топ-менеджеров «Связного». На данный момент уже функционирует сайт компании и открыты несколько офлайн-магазинов. Ассортимент пока ограничен, в основном представлен смартфонами китайских брендов и аксессуарами.

«Связь.ON» юридически не связан с «Связным». В магазинах и на платформе «Связь.ON» будут представлены продукты группы «Промсвязьбанка» (ПСБ), включая кредиты, вклады, платежные карты и другие услуги.

По словам генерального директора «Связь.ON» Дагмары Ивановой, по состоянию на 12 августа открыто 8 мультицентров в различных городах России, и в ближайшие два месяца планируется открыть еще около 100 центров. В ассортименте представлены новинки, такие как Honor 200 Lite, realme 12, Samsung Galaxy Z Flip 6 и другие популярные модели. Отмечается, что компания планирует расширение ассортимента, подключение новых финансовых партнеров и провайдеров услуг.

Отмечается, что «Связь.ON» юридически никак не связан со «Связным», крупным технологическим ритейлером, который закрыл свои последние магазины в Москве и Санкт-Петербурге в сентябре 2023 года из-за банкротства.