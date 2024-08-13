Холдинг Avon Products подал на банкротство в США

Владелец правами на косметический бренд Avon подал заявление о банкротстве. Речь идет о холдинге Avon Products Inc., передает Newswire.

Издание ссылается на судебные документы. Подача заявления осуществлялась в суд округа Делавэр в США. Как отмечается, фирма планирует таким образом урегулировать свои долги, а также защититься от судебных исков, связанных с содержанием талька в ее косметических продуктах.

Подчеркивается, что Avon Products не распространяет свою продукцию в США около 8 лет, однако остается материнской компанией для подразделений бренда, расположенных в других странах. Несмотря на это, подача заявления о банкротстве не отражается на деятельности Avon за пределами США, указано в статье.

Ранее президент и бенефициар АО «Арнест» Алексей Сагал сообщил, что группа «Арнест», которая в начале 2023 года выкупила у шведской косметической компании Oriflame ее завод в России, планирует разрешить на нем контрактное производство для других российских брендов.