На Украине освободили от налогов компанию «Энергоатом»

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины разрешило энергетической компании «Энергоатом» не выплачивать долги перед кредиторами во время военного положения. Об этом сообщает украинская версия журнала Forbes со ссылкой на соответствующее постановление.

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Издание отмечает, что пока неизвестно, какую часть задолженности «Энергоатом» каких именно задолженностей касается мораторий.

«Это находится за пределами полномочий министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины», — сказал журналу представитель ведомства.

Forbes пишет, что с февраля 2022 года «Энергоатом» накопил долги в рамках возложения специальных обязанностей. Это стало причиной повышения тарифов на электричество для населения летом 2023 года. В первом квартале 2024 года компания понесла убытки на 133 миллиона долларов (более 12 миллиардов долларов).

Ранее «Энергоатом» заявил, что на Украине увеличится дефицит генерации в энергосистеме. Причиной этого стал ремонт крупного энергоблока атомной электростанции.