ВТБ выявил три схемы работы патентных мошенников

ВТБ выявил три схемы, связанные с мошенничеством, основанном на вымогательстве денег за использование компаниями якобы чужого товарного знака, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Эксперты выделяют три схемы: с доменными именами, лицензиями на определенные виды деятельности и регистрацией названий компаний. Цена решения вопроса во "внесудебном порядке" для предпринимателей в среднем составляет 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Первый вид патентного мошенничества - схема "местного назначения".

"Мошенники работают с вывесками кафе, салонов красоты или магазинов. Они используют данные о компаниях из геосервисов, регистрируют на названия компаний товарные знаки, после чего предъявляют претензии к владельцам проектов", - отметили в ВТБ.

Вторая схема мошенничества - "доменная". По ней мошенники ищут интернет-магазины, которые хорошо продают товары. На их названия они самостоятельно регистрируют товарные знаки, а затем предъявляют претензии к владельцам ресурсов. Стоимость разрешения спора зависит от коммерческой успешности интернет-магазина. Чаще всего минимальная сумма, которую озвучивают мошенники, начинается с 500 тыс. рублей.

Третья схема - "лицензионная".