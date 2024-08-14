ВТБ выявил три схемы работы патентных мошенников
ВТБ выявил три схемы, связанные с мошенничеством, основанном на вымогательстве денег за использование компаниями якобы чужого товарного знака, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
"Эксперты выделяют три схемы: с доменными именами, лицензиями на определенные виды деятельности и регистрацией названий компаний. Цена решения вопроса во "внесудебном порядке" для предпринимателей в среднем составляет 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Первый вид патентного мошенничества - схема "местного назначения".
"Мошенники работают с вывесками кафе, салонов красоты или магазинов. Они используют данные о компаниях из геосервисов, регистрируют на названия компаний товарные знаки, после чего предъявляют претензии к владельцам проектов", - отметили в ВТБ.
Вторая схема мошенничества - "доменная". По ней мошенники ищут интернет-магазины, которые хорошо продают товары. На их названия они самостоятельно регистрируют товарные знаки, а затем предъявляют претензии к владельцам ресурсов. Стоимость разрешения спора зависит от коммерческой успешности интернет-магазина. Чаще всего минимальная сумма, которую озвучивают мошенники, начинается с 500 тыс. рублей.
Третья схема - "лицензионная".
"Мошенники работают со списками организаций, обладающих лицензиями на определенную деятельность. На названия компаний из таких списков регистрируются товарные знаки, затем владельцам бизнесов предъявляются претензии", - пояснили в кредитной организации. "По оценке ВТБ, товарный знак регистрируют только 60% предпринимателей. Половина владельцев среднего и малого бизнеса не знают о рисках, связанных с незаконным использованием чужих товарных знаков или считают, что проблемы могут возникнуть только у крупных компаний. Этим активно пользуются мошенники. Чтобы обезопасить себя от "патентных троллей" рекомендуем бизнесу обязательно регистрировать официальное название компании или продукта", - отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.