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Богатейший бизнесмен Франции выпал из тройки самых состоятельных людей мира

Владелец производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно, являющийся богатейшим бизнесменом Франции, выпал из тройки самых состоятельных людей мира. Об этом свидетельствуют обновленные данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Владелец LVMH выпал из тройки богатейших людей мира
© globallookpress.com

Глава LVMH с суммарным состоянием в 185 миллиардов долларов опустился на четвертую строчку списка, из топ-3 его вытеснил соучредитель компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг. Капитал последнего, согласно обновленным данным, достиг отметки в 188 миллиардов.

При этом еще накануне, 13 августа, суммарное состояние владельца LVMH оценивалось в 184 миллиарда долларов, а Цукерберга — в 183 миллиарда. Таким образом, за день капитал американского предпринимателя увеличился на 5 миллиардов.

Лидерами обновленного рейтинга стали еще два гражданина США — владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, а также основатель Amazon Джефф Безос. Состояние первого, по новым данным, достигло 235 миллиардов долларов, а капитал второго увеличился до отметки в 193 миллиарда. В результате тройка богатейших людей мира оказалась представлена исключительно американскими бизнесменами.

Маск вернул себе лидерство в списке самых состоятельных предпринимателей в конце июня 2024 года в результате переоценки рыночной стоимости SpaceX. На тот момент его суммарный капитал оценивался в 216 миллиардов долларов, по этому показателю он незначительно опередил своего главного конкурента — Безоса. Таким образом, за последние полтора месяца совокупное состояние Маска увеличилось на 19 миллиардов.