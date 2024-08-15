От айтишников стали требовать знания двух восточных языков

Российские работодатели стали чаще искать IT-специалистов, владеющих китайским языком. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис HeadHunter.

Спрос на таких сотрудников с января по июль 2024 года увеличился на 31 процент, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Особенно в этой категории оказались востребованы программисты и разработчики. Количество соответствующих вакансий выросло на 74 процента.

Председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич объяснил эту ситуацию тем, что на российский рынок вышло немало азиатских приложений. Например, в RuStore их стало больше в пять раз. Директор департамента разработки «Рексофт» Николай Сокорнов связывает происходящие изменения на рынке труда тем, что Россия наращивает экспорт в КНР.

В свою очередь, технический руководитель компании «Тендерплан» Алексей Михайлов обратил внимание, что также в РФ растет спрос на сотрудников, владеющих корейским языком. Их востребованность объясняется необходимостью локализовать продукты, попадающие на российский рынок, который, как известно, переориентируется на восточное направление.

Ранее замглавы Института языкознания Российской академии наук (ИЯ РАН) Игорь Исаев предположил, что в русский язык будет проникать все больше заимствований из китайского. По его словам, это будет следствием изменившихся геополитических условий.