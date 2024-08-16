Американская нефтесервисная компания расширяет присутствие в РФ

Крупнейшая в мире американская нефтесервисная корпорация SLB (ранее известная как Schlumberger) расширяет присутствие в России после ухода ее основных западных конкурентов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Компания из Техаса в июле 2023 года пообещала прекратить "поставки продукции и технологий в Россию" со своих международных предприятий, однако SLB продолжала, по информации издания, импортировать материалы из других источников. С августа по декабрь 2023 года она ввезла в РФ оборудования на сумму в размере $17,5 млн. При этом техника на $2,2 млн была заявлена как первоначально произведенная SLB или ее дочерними компаниями.

Американская компания отказалась от комментариев. По свидетельству близкого к ней эксперта, импорт осуществлялся не "с объекта SLB", и, следовательно, такие действия "соответствуют публичным заявлениям корпорации и основным принципам международных санкций", отмечает FT.

Как заявил ранее изданию глава компании Оливье ле Пёш, она пока не намерена уходить из России, несмотря на давление со стороны Запада. По его словам, у компании "нет планов" продавать активы в России. Ле Пёш подчеркнул, что на данный момент команда корпорации работает в стране автономно и приоритетом SLB остается защита активов и сотрудников.

Согласно информации FT, ссылающейся на регулирующие органы США, в 2023 году доходы корпорации в результате операций в РФ, где работают 9 тыс. ее сотрудников, составили $1,65 млрд. Чистые активы SLB в России на конец 2023 года оценивались в $600 млн.

SLB основана в 1926 году. Среди основных направлений ее деятельности - разработка и внедрение технологий для определения характеристик пластов, бурения, добычи и переработки нефти и газа. Корпорация ведет коммерческую деятельность в более чем 120 странах, где на нее работают около 100 тыс. человек.