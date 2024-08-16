Крупнейшие ретейлеры приняли решение о "заморозке" цен в Курской области

Крупнейшие российские ретейлеры приняли решение о "заморозке" цен в Курской области, сообщили ТАСС в пресс-службах X5 Group и "Магнита".

"В "Пятерочках" и "Перекрестках" в Курске и Курской области решение о "заморозке" регулярных цен на повышение уже действует с середины этой недели и до особого распоряжения. Промоакции остаются без изменений", - сообщили ТАСС в пресс-службе X5 Group.

Аналогичное решение принял и "Магнит".

"Цены на весь ассортимент продовольственных магазинов и аптек "Магнита" в Курской области заморожены с прошлой недели. Этот шаг призван дополнительно поддержать покупателей региона в текущей ситуации", - указали в пресс-службе ретейлера.

Ранее компания "Лента", один из крупнейших российских ретейлеров, также сообщила, что приняла решение не производить корректировки цен в сторону повышения, даже в случае изменения условий работы с поставщиками. Мораторий распространяется на весь ассортимент гипермаркета сети и действует до 1 сентября.

Названы подешевевшие в России продукты питания

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. Большая часть жителей приграничных районов Курской области временно отселена и находится в безопасности, за минувшие сутки эвакуированы свыше 720 человек, сообщили в МЧС России. По данным ведомства, в пунктах временного размещения находятся более 9,5 тыс. человек. На территории региона объявлен режим ЧС федерального характера.