DNS снизил цены на некоторую технику и электронику

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о фиксации сетью DNS предельных цен на целый ряд позиций бытовой техники и электроники. В общей сложности под данную меру подпадают 75 наименований, отметило ведомство.

Магазин зафиксировал стоимость по просьбе самой службы. Действие условий сохранится до конца следующего месяца. Они коснутся 1233 населенных пунктов. Также предусматривается возможность пролонгации.

Подчеркивается, что мера затрагивает в том числе продукцию, популярную в период подготовки к учебному году. Речь идет о персональных компьютерах, компьютерной периферии, сумках и рюкзаках для ноутбуков.

В России появилась новая сеть магазинов электроники

Как писало агентство ТАСС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что торговым сетям следует прибегнуть к добровольному ограничению цен на бытовую технику и электронику. Среди таких компаний - DNS, «М.Видео» и «Ситилинк».