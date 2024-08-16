Экономист назвал адекватным вознаграждение топ-менеджерам Сбера

Сбер раскрыл сумму вознаграждения топ-менеджменту за 2023 год — 28 миллиардов рублей, следует из его отчета. Это сумма, которую получил ключевой управленческий персонал: члены правления Сбербанка, старшие вице-президенты – руководители функциональных блоков, председатели территориальных банков в регионах и иные руководители «в общем количестве до 650 человек», говорится в отчете.

Инвестиционный стратег «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов считает размер вознаграждения «адекватным».

«Публичные компании давно не раскрывали суммы вознаграждения. В последний раз это было в 2021 году. При этом традиционно раскрывали именно бонусы членам правления. Сбер в очередной раз удивил рынок и первым раскрыл информацию. Это хороший сигнал для инвесторов, которым важен высокий уровень прозрачности компании. Учитывая, что банк указал, что речь про 650 человек, то общая сумма 28 миллиардов выглядит адекватной», — говорит эксперт.

Похожим образом, более широким кругом ключевого персонажа, раскрывалась «Роснефть» в 2020 и 2021 годах. Тогда компания заплатила 180 ключевым топ-менеджерам 12,5 миллиарда рублей и 14,7 миллиарда рублей соответственно.

«При этом Сбер, впрочем, как и другие публичные компании, не сообщали о бонусах за 2022 год. Тогда и финансовый результат был минимальный. Но банк сумел в таких беспрецедентных условиях все равно остаться прибыльным. Поэтому вполне возможно, что текущая выплата отражает усилия топ-менеджмента за два года. От прибыли банка за это время сумма вряд ли существенно превышает 1 процент», — добавляет Суверов.

По словам аналитика, в текущих условиях сложно объективно оценить размер выплаченного вознаграждения, так как другие публичные банки не отчитывались. «Но в целом исторически Сбер платил меньше конкурентов или компаний реального сектора экономики», — заключил он.

Ранее Сбер сообщил, что завершил процесс выплаты рекордных дивидендов за 2023 год. Общая сумма составила 752 миллиарда рублей, что соответствует 50 процентов прибыли. На недавнем звонке для инвесторов старший вице-президент Сбербанка, глава финансового блока Тарас Скворцов говорил, что дивиденды в абсолютном выражении за 2024 год могут вырасти.