Расписки Fix Price прекратили листинг на Лондонской бирже

Глобальные депозитарные расписки ретейлера Fix Price, развивающего сеть магазинов низких фиксированных цен, прекратили листинг на Лондонской фондовой бирже, говорится в сообщении компании.

Ретейлер указывает, что его глобальные депозитарные расписки "сегодня были исключены из официального списка управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA)". Кроме того, был отменен допуск расписок к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи.

Глобальные депозитарные расписки Fix Price также обращаются на Московской бирже и на Международной бирже Астаны. В начале июля компания сообщила, что получила постоянную регистрацию на территории международного финансового центра "Астана" в Казахстане.

В середине июля 2024 года ретейлер сообщил, что планирует с 19 августа прекратить листинг своих глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. Компания отмечала, что, учитывая приостановку торгов бумагами на площадке с 3 марта 2022 года без признаков их возобновления в обозримой перспективе, приняла решение, что сохранение листинга на Лондонской бирже не является для нее стратегическим приоритетом.

Fix Price - одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. По данным на 30 июня 2024 года, сеть насчитывала 6,722 тыс. магазинов в России и странах ближнего зарубежья.