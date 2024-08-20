«Почта России» отреагировала на сообщения об обысках в Германии

В «Почте России» отреагировали на сообщения об обысках у ее немецкой «дочки». Ограничения в работе компании RusPost GmbH в Германии не затронут интересы клиентов, прокомментировали РБК в пресс-службе компании

Там отметили, что доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме.

Ранее Tagesspiegel сообщила, что немецкие таможенники провели обыски в коммерческих помещениях RusPost и еще одной компании — более 100 сотрудников искали имущество, которое, как указывало Главное таможенное управление Германии, не называя организаций, может быть арестовано в связи с введенным начиная с 2022 года антироссийским санкциями.

Как напоминает Китая В феврале и марте этого года «Почта России» приостанавливала наземную доставку посылок в 24 страны Европы. Решение объясняли «бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению».