«М.Видео» и «Эльдорадо» ограничили цены на некоторые товары

Группа "М.Видео-Эльдорадо" в преддверии нового учебного года зафиксировала до 30 сентября 2024 года цены на более 40 групп товаров. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Инициатива реализована в рамках совместной программы с ФАС России.

"Предельные цены на отдельные позиции электроники и бытовой техники будут ограничены с 20 августа по 30 сентября 2024 года. Для фиксации были выбраны минимальные значения цен на товары за период с 1 по 18 августа 2024 года", - сообщили в службе.

В ФАС отметили, что при этом группа оставляет за собой право устанавливать более низкие цены и возвращать их к уровню фиксации в зависимости от спроса. К продукции с ограниченными ценами относятся, в том числе, цифровые товары, которые наиболее востребованы в начале учебного года (смартфоны, планшеты, телевизоры), а также холодильники, пылесосы, мясорубки, приборы для стрижки и укладки волос. С полным перечнем товаров можно ознакомиться на официальном сайте организации.

Как сообщалось ранее, "М.Видео-Эльдорадо" уже третий год берет на себя добровольные обязательства по ограничению цен на бытовую технику и электронику.

"Действия группы призваны поддержать инициативы ФАС России по соблюдению принципов ответственного ценообразования", - указали в службе.

По мнению ведомства, такая практика окажет положительное влияние на рынок и позволит повысить доступность востребованных товаров. Служба проконтролирует соблюдение принятых "М.Видео-Эльдорадо" добровольных обязательств.