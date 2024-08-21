В пресс-службе Роспатента прокомментировали RT информацию о том, что Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ».

«Подача в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака не предусматривает автоматическое предоставление правовой охраны поданному обозначению. Данная заявка, как и любая другая, будет проходить двухэтапную экспертизу: формальную и по существу», — объяснили там.

При формальной экспертизе проверяется факт уплаты пошлины и соблюдение всех необходимых юридических требований.

«На этапе сущностной экспертизы заявленные обозначения проверяются на сходство с другими, на наличие уже имеющихся подобных обозначений и так далее, в соответствии с требованиями законодательства — Гражданского кодекса России и подзаконных нормативно-правовых актов», — заключили в Роспатенте.

В Wildberries прокомментировали планы Бакальчука зарегистрировать знак «ВБ»

Бакальчук ранее подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака «ВБ».