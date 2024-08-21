В Генпрокуратуре заявили, что в России нет деприватизации

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью журналисту Сергею Минаеву заявил, что в России нет деприватизации.

Видеозапись опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Никакой деприватизации не существует. Мы возвращаем в казну незаконно утраченные государством активы. Люди, которые управляли производствами, не вкладывали деньги в развитие, полученные доходы выводили за рубеж», — пояснил Краснов.

Он добавил, что эти люди работали «не на нашу страну».

До этого арбитражный суд Ивановской области по иску заместителя генерального прокурора РФ обратил в пользу Российской Федерации акции Ивановского завода тяжелого станкостроения. Причиной обращения в суд стали допущенные нарушения при приватизации объекта.

13 февраля Генеральная прокуратура РФ потребовала передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в связи с тем, что проведенная в 1990-е приватизация была незаконной.