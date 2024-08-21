Qiwi вновь разрешила отсрочить платеж за выкуп российского бизнеса

Совет директоров группы Qiwi вновь разрешил продлить сроки выплаты второго транша по договору купли-продажи российских активов, сконцентрированных на компании «Киви», до 19 ноября, следует из сообщения международной компании. До этого покупатель, гонконгская компания, полностью принадлежащая Андрею Протопопову, Fusion Factor Fintech, должна была совершить второй платеж в размере 11,875 млрд рублей до 19 августа 2024 года.

Fusion Factor Fintech 6 августа обратилась с просьбой отсрочить платеж, поскольку «некоторые события в российском бизнесе продолжают существенно осложнять ее возможность своевременно погасить обязательство по второму взносу», указано в сообщении Qiwi.

Соглашение о продаже Qiwi российского бизнеса, включающего и Киви-банк, было заключено 19 января. Закрыта сделка была 29 января. В результате все акции «Киви» были переданы Fusion Factor Fintech. Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей. Эти средства должны были быть выплачены частями в течение четырех лет. Акции Fusion Factor Fintech стали залоговым обеспечением исполнения сделки со стороны покупателя перед международной группой, отмечается в сообщении.

В рамках заключенной в январе сделки Андрею Протопопову должны были перейти следующие активы: Киви-банк, Qiwi-кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и др. В случае, если компания Протопопова не сможет полностью расплатиться за активы, то у Qiwi возникает «право (но не обязанность)» продать или осуществить отчуждение акций самого покупателя и российской «Киви». Причем Qiwi сможет сделать это в тот момент и тем способом (это могут быть открытые торги, закрытая продажа или иной вариант), которые сочтет целесообразными, за такую цену, которая являлась бы справедливой рыночной оценкой (в рамках проведенной оценки независимым оценщиком или же в результате открытых торгов) или же по ранее установленной цене сделки между Fusion Factor Fintech и группой Qiwi (то есть за 23,75 млрд рублей), сообщала группа.

Первый платеж по сделке прошел за счет средств Андрея Протопопова. В начале мая она запросила отсрочить второй платеж в связи со сложностями. Согласно первоначальным условиям, второй взнос в размере 11,875 млрд рублей должен был быть выплачен в течение четырех месяцев после заключения сделки, то есть до 19 мая 2024 года. В мае группа сдвинула сроки второго платежа на три месяца – до 19 августа.

В конце февраля Банк России отозвал лицензию у Киви-банка. В марте Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск в Арбитражный суд Москвы с тем, чтобы оспорить сделку по продаже «Киви»: АСВ посчитало, что эта сделка могла быть проведена для сокрытия имущества от дальнейшего взыскания, поскольку Qiwi предвидело отзыв лицензии у банка. Однако 2 мая Арбитражный суд Москвы отказал АСВ в оспаривании договора купли-продажи «Киви», а также в признании недействительным договора залога и обременения акций российской компании.