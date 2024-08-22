Уралвагонзавод повысил зарплаты сотрудникам на 28%

Уралвагонзавод увеличил зарплаты всем работникам на 28%. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Во второй раз в 2024 году для всех работников Уралвагонзавода произошло повышение заработной платы - с 1 августа увеличение составило 28%. Повышение не коснулось ключевого руководящего персонала", - сообщили там.

Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр концерна входят производственные предприятия, конструкторские бюро, научно-исследовательские институты. Это известные в России и мире разработчики и производители подвижного состава, танков и другой техники.