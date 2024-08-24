В Bank of Georgia прокомментировали проблемы с «Золотой короной»

У пользователей системы «Золотая корона» начались трудности с переводом денег из России в Грузию. Bank of Georgia заявил о технических проблемах, пока неясно связано ли это с санкциями США, сообщает РБК.

В банке подтвердили, что испытывают технические трудности с денежными переводами «Золотая Корона», «наблюдается задержка» с получением финансовых средств.

При этом в Bank of Georgia пока не могут предоставить информацию о причинах проблемы.

«Наша техническая команда уже работает над ее решением, но мы не знаем, сколько именно времени понадобится на устранение», — сказал представитель кредитно-финансового учреждения.

В субботу пользователи «Золотой Короны» начали сообщать о проблемах с зачислениями денежных переводов на карты грузинских банков. В приложении появляется сообщение о том, что Bank of Georgia «отклонил операцию».

Возможность зачисления через «Золотую Корону» пропала в приложении другого крупного грузинского банка — TBC.

Накануне США расширили антироссийские санкции, введя ограничения в отношении 400 физических и юридических лиц из РФ и других стран.