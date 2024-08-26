Российские банки выступили против появления новых платежных сервисов

Российские банки выступили против создания небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), которые могли бы проводить платежи наравне с кредитными организациями. Об этом со ссылкой на обращение Национального совета финансового рынка (НСФР) в адрес Центробанка, Минфина и председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова пишет РБК.

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Законопроект о создании института НППУ был внесен в Думу в июле. Согласно документу, оказывать услуги по обработке платежей смогут не только банки, но и другие сервисы и участники финрынка — страховые компании, брокеры, МФО и финтехкомпании. Предлагается создание НППУ трех категорий. Поставщики платежных услуг активами не менее 5 миллионов рублей смогут оказывать услуги по инициированию денежных переводов, с активами не менее 10 миллионов рублей — услуги по переводу в части агрегирования переводов денежных средств, с активами не менее 50 миллионов рублей — услуги по переводу в качестве оператора электронных денежных средств.

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По мнению банков и НСФР, потенциального спроса россиян на новые платежные сервисы нет. Авторы письма отметили, что при работе с НППУ клиент будет использовать браузер или приложение на мобильном устройстве для совершения перевода, а значит, совершать те же действия, что и при переводе через банки.