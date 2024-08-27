В Грузии заявили о восстановлении работы «Золотой короны»

Система денежных переводов «Золотая корона», в течение нескольких дней не работавшая в грузинских банках, проверялась на связь с подсанкционными лицами. Об этом со ссылкой на руководителя Ассоциации банков республики Александра Дзнеладзе сообщает РИА Новости.

По его словам, банки и финансовые организации выясняли связь «Золотой короны» с лицами, на которых наложены санкции международного сообщества. Дзнеладзе подчеркнул, что в настоящее время не подтверждена связь «Золотой короны» с находящимися под санкциями, поэтому работа системы полностью восстановлена.

До этого сообщалось, что один из крупнейших банков Грузии — Bank of Georgia — столкнулся с техническими проблемами при попытке выполнения денежных переводов через «Золотую Корону».

21 августа в Киргизии некоторые банки объявили о приостановке денежных переводов (в обоих направлениях) в несколько российских банков через мобильные приложения. Причиной тому послужили санкции, введенные в отношении РФ.