Активы владельца водки «Столичная» передали Росимуществу

Судебные приставы передали российские активы владельца брендов водки "Столичная" и "Московская" Юрия Шефлера Росимуществу.

"Судебные приставы Главного межрегионального (специализированного) управления (ГСУ) ФССП России обратили в доход государства имущество члена экстремистского объединения. Свыше 90 тыс. акций, 100% долей в уставном капитале акционерных обществ зарегистрированы и зачислены на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГМУ, не уточнив фамилии ответчика.

В ГМУ добавили, что соответствующее решение вынес Тамбовский районный суд по иску Генпрокуратуры России.

"Изъятые активы принадлежали владельцу одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции. Бизнесмен и подконтрольные ему предприятия активно поддерживали ВСУ, дискредитируя российские власти. Деятельность предпринимателя признали экстремистской. Судебные приставы в рамках исполнительных производств обратили имущество олигарха в доход государства", - сообщили в ГМУ ФССП.

24 июля Тамбовский районный суд удовлетворил административное исковое заявление заместителя генпрокурора РФ и обратил в доход РФ активы Шефлера на территории РФ. Р

Речь шла о принадлежащих "Амбер бевередж груп холдинг" 72% акций АО "Амбер Талвис" в Тамбовской области - крупнейшего производителя алкогольной продукции в России с мощностью до 10 тыс. декалитров в сутки и ежегодной выручкой в 1,5 млрд рублей. Кроме того, в иске были заявлены зарегистрированные за компанией "Эс Пи Ай риджинал бизнес юнит" (Нидерланды) акции калининградской АО "СПИ-РВВК" и ее дочки ООО "РВВК".