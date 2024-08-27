ЦБ аннулировал брокерскую лицензию «Голдман сакс банка»

Центробанк аннулировал лицензию российского «Голдман Сакс банка» по решению самой кредитной организации.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Банк России 27.08.2024 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, — говорится в сообщении.

В конце 2023 года стало известно, что банк «Голдман Сакс» принял решение отказаться от лицензий на брокерскую и дилерскую деятельность. В июле 2024 года Центральный банк аннулировал дилерскую лицензию банка. После отказа от двух лицензий у «Голдман Сакс» останется в России только одна — банковская. Однако эта лицензия не дает права работать с физическими лицами, передает издание Frank Media.

13 августа Центробанк аннулировал лицензию «Америкэн Экспресс банка» по просьбе самой кредитной организации. Уточняется, что по величине активов кредитная организация занимала 300-е место в российской банковской системе.

Центробанк России также отозвал лицензию у «Автоградбанка». Уточняется, что банк нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.