Аналитик Осадчий: в июле портфель автокредитов вырос на 111 млрд рублей

Портфель автокредитов в России достиг исторического максимума в июле 2024 года. Об этом РИА Новости рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, основываясь на данных Банка России. По информации эксперта, объем портфеля автокредитов увеличился на 111 млрд руб., достигнув 2,284 трлн руб. к 1 августа 2024 года. Этот показатель стал рекордным месячным приростом за всю историю наблюдений. "За июнь портфель автокредитов вырос на 87 млрд руб., за май — на 99 млрд руб., за апрель — на 76 млрд руб.", — отметил Осадчий, подчеркивая динамику роста в предыдущие месяцы. Аналитик связывает рекордный рост отчасти с перетоком спроса с рынка ипотеки на рынок автокредитов. В результате этого процесса наблюдается охлаждение ипотечного рынка при одновременном перегреве рынка автокредитования. "Годовой рост портфеля автокредитов составил на 1 августа 2024 года 59,5%, тогда как год назад, на 1 августа 2023 года, — всего 23,1%", — добавил Осадчий. До этого стало известно, что в июле 2024 года число сделок на рынке строящегося жилья Москвы сократилось на 30%, до 7,3 тыс. договоров, тогда как спрос на готовые квартиры вырос на 16%, до 13 тыс. сделок. Эксперты связывают это с завершением программ господдержки, но отмечают, что рынок адаптируется через другие меры, такие как семейная ипотека и рассрочка от застройщиков.