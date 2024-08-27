Киев не будет продлевать соглашение с "Газпромом" на транзит российского газа, которое истекает в конце года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала "Рада".

При этом он заявил, что после истечения контракта Украина будет совместно с ЕС принимать решение о транзите российского газа через свою территорию в Европу.

"Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, мы с ЕС будем рассматривать их просьбу", - добавил Зеленский.

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Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Украина не планирует продлевать контракт с "Газпромом". Как утверждал министр, газотранспортная система Украины прошла стресс-тесты, которые "доказали, что можно спокойно существовать без транзита". В начале марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов продолжать транзит российского газа в Европу через свою территорию после истечения контракта, однако не намерен вести переговоры об этом напрямую с Москвой. Шмыгаль предположил, что газ могли бы закупать европейские страны до его закачки в газотранспортную систему Украины. Таким образом, Украина формально осуществляла бы транзит уже европейского газа.